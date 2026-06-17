  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

17/06/2026 15:10

【ＦＯＣＵＳ】上海落子「境內離岸」，分流香港大茶飯？

　　【FOCUS】有「中國金融改革風向標」之稱的2026陸家嘴論壇周三（17日）揭幕，期間重磅發布的明確提出，在浦東開展離岸金融先行先試，劍指人民幣國際化的三大支柱－－貿易結算、投資融資、資產管理，會否分流香港的大茶飯？

*人幣從「貿易貨幣」走向「金融貨幣」*

　　念念不忘，必有回響。去年6月陸家嘴論壇上，央媽掌門潘功勝在八大金融開放舉措中提及的「發展自貿離岸債」，今年再獲寫入最新《方案》，列為上海離岸金融首批試點業務之一。見微知著，此正正是當局推動人民幣從「貿易貨幣」向「金融貨幣」躍升的意圖所在。

　　眾所周知，香港一直被視為全球離岸人民幣業務樞紐，而資金自由流動、貨幣自由兌換這一天然優勢，去到同樣是金融中心的上海，即變得相當複雜，甚至時任上海市金融服務辦公室主任的方星海，十多年前稱「上海並非離岸金融中心的最理想候選人」。

　　然而，為給「走出去」企業打造安全可靠的「金融避風港」，便利跨國公司全球配置資源，更好服務推進人民幣國際化，當局將通過「物理集聚」、「主體限定」、「賬戶隔離」等創新方式，在浦東試點一個「境內離岸」市場，在風險可控的前提下，為在岸金融體系改革試水溫。

*探索發展家辦、打造離岸財富管理高地*

　　具體而言，除了服務離岸貿易（如提供資金支付、結算等），上海離岸金融業務還包括發展自貿離岸債、離岸再保險，支持建設財資中心，便利非居民個人金融服務等。央媽同時授權工行、農行、中銀、建行、交行、中信等6家銀行，利用中國外匯交易中心平台在上海自貿區進行離岸人民幣外匯交易。

　　此會否意味分流香港的大茶飯？尤其是《方案》明言，研究探索穩妥有序發展家族辦公室等，打造離岸財富管理高地。早前波士頓諮詢公司（BCG）《2026年全球財富報告》預計，香港2030年財富管理規模將達4.6萬億美元。如今上海借離岸金融東風，再配合數字人民幣跨境、離岸和區塊鏈基礎設施建設，分流效應似如箭在弦。

*善用普通法、資訊自由流通、制度彈性*

　　不過，按《方案》的說法，滬港要互學互鑑、協同聯動，顯然並非零和競爭，而是共同維護國家經濟金融安全和利益的一北一南兩大支點。對香港而言，面對內地就在岸金融體系改革開展壓力測試，如何把握最後的窗口期，善用普通法、資訊自由流通、制度彈性等獨家優勢倒逼升級，方能體現「上海不會是第二個香港」的深意。

　　說到底，當北水仍蜂擁香港配置港險、港樓，一張港卡、一紙香港身份仍顯吸引，香港這塊彈丸之地的大茶飯底氣，終能鑊氣不減。

【你點睇？】美伊料簽諒解備忘錄，你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行？ ► 立即投票

上一篇新聞︰17/06/2026 15:26  《Ｂ股行情》上證B股指數收跌1%，深證B收跌0.4%

其他
More

17/06/2026 15:46  《Ａ股動向》海康威視回應7月起硬盤漲價：部分存儲產品成本上漲

17/06/2026 15:42  【大國博弈】美暫緩拉黑DS等逾百家中企，京促停止將經貿科技問題政治化

17/06/2026 15:27  【ＡＩ】阿里雲新增巴黎、柔佛地域，將擴建日本、墨西哥數據中心

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

白宮內的八角籠與青年人的選票

16/06/2026 17:31

大國博弈

定期存款 | 渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客...

15/06/2026 18:18

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區