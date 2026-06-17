《智瞰天下－張智威》美伊戰爭和談落地，全球股市受益板塊解構

美伊全面衝突階段性落幕，雙方達成和談共識，核心變化有二：其一，霍爾木茲海峽航運封鎖風險消除，原油地緣避險溢價快速出清，國際油價中樞顯著下移；其二，中東地緣極端風險消退，全球市場風險胃納修復，通脹上行壓力緩解，美國聯儲局降息預期升溫，美元走弱，美債實質收益率下行。兩大宏觀變數共振，會沿成本源頭開始得到改善、流動性寬鬆、全球供應鏈復甦，帶動多個股市板塊迎來估值與業績雙復修行情。



首先，毋庸置疑，航空運輸板塊成本彈性最大，核心業績直接受益。航空業是油價下行最直接的受益產業，航油成本佔航空公司總營運成本30%至40%，油價每下跌10%，行業整體淨利潤可提升15%至20%，彈性遠超多數製造業。戰爭期間兩重壓力疊加，一是航空油價隨原油飆漲，企業被迫加徵燃油附加費抑制出行需求；二是中東空域管制，跨洲航線被迫繞道，航程延長額外消耗燃油、抬高機組與折舊成本。



和談落地後，兩重壓力同步解除：油價回落壓縮主營成本，同時中東空域全面開放，遠程航線運營運效率回升，疊加暑期、國慶傳統出行旺季，旅遊消費意願同步復甦，形成「成本下行＋需求上行」的雙重利好。港股對應國泰航空(00293)、中國東方航空(00670)、南方航空(01055)等航空股；A股對應上海機場、白雲機場等機場標的，機場雖無航油成本，但出行人次回升，直接帶動免稅商品、停機費收益，具備間接受益屬性。從行情節奏看，和談消息落地後，航空板塊通常率先拉升，屬於事件驅動高彈性品種。



另外，霍爾木茲海峽承載全球40%原油貿易運輸，在衝突期間，航商大幅提高中東航線保險費，部分船隊暫停波斯灣航線，全球油運、乾散貨運輸節奏打亂。和談後，海峽逐步清障復航，三大利好支撐海運板塊：第一，航運保險費大幅回落，單船月度營運開支明顯縮減；第二，燃油成本同步下跌，船舶油耗為海運固定大額支出；第三，全球原油補庫需求釋放，油運船隊裝載率回升，運價中樞修復。細分賽道上，油運輪船企業彈性最強，港股中遠海能(01138)，及A股招商輪船、招商南油，均為核心受益標的；內貿物流、快遞企業間接受益，柴油價格下跌降低城配、幹線運輸成本，利潤邊際改善。中長線層面，中東貿易鏈恢復正常，全球製造業供應鏈不確定性消除，工業品、消費品跨洋流通提速，帶動乾散貨、集裝箱運輸需求溫和上行。



再者，原油是石化、化纖、塑膠、塗料、輪胎行業的核心原材料，在衝突期間，原油地緣溢價抬升上游原料價格，中下游製造商難以快速向下游傳導漲價，持續壓縮毛利率。和談帶動油價回落後，石腦油、PX、乙烯、PTA等化工原料價格同步走弱，中游企業原料採購成本顯著下降，利潤空間修復。輪胎廠商、塑膠製品企業直接使用石油衍生料，盈利彈性最高；紡織化纖行業PTA成本下行，服裝製造業間接受益；塗料、防水材料企業原料成本回落，房地產產業鏈同步間接受益。值得區分的是，上游油開採、煉油板塊會因地緣溢價消退而短期承壓，與中游化工形成行情分化，投資者宜避開上游資源股，聚焦純中游製造標的。



此外，原油價格是全球輸入性通脹的核心驅動力，油價持續在高位時，汽油、家用能源、物流成本全面上漲，居民日常剛性開支抬升，壓縮汽車、家電、旅遊、百貨等可支配消費預算。和談後，油價中樞下移，汽油、民生能源價格回落，家庭月度剛性支出減少，閒置可支配收入流入消費領域。家電、家居零售同步受益於居民消費信心修復，零售百貨、超市必選消費彈性雖偏低，但通脹下行降低商品補貨成本，整體盈利穩定改善；港股華潤啤酒(00291)、周大福(01929)及家電龍頭均具配置價值。此板塊受益邏輯不在成本端，而在宏觀流動性再定價。油價回落，直接壓低美國CPI、PCE通脹數據，市場對聯儲局持續高利率的擔憂消退，降息預期升溫，10年期美債實質收益率下行，而高估值成長股估值與實質利率高度負相關，利率下行可打開估值上行空間。



同時，中東地緣風險消退，全球避險資金從美元、黃金、原油多頭撤出，大規模流入權益市場，外資加速配置港股、A股成長賽道，恒生科技指數、半導體、光模塊、AI伺服器硬件迎來資金面推升行情。相較傳統周期股，科技成長屬於中長線配置品種，彈性持續度取決於後續聯儲局貨幣政策落地節奏；韓國、台灣半導體產業鏈亦同步受外資流動性紅利帶動。根據傳統邏輯，地緣局勢緩和利空黃金，但本輪美伊和談後，走出「股金齊漲、油價下跌」特殊行情，核心邏輯進行切換：衝突階段黃金交易「戰爭避險」，和談落地後交易「降息預期下美元信用對沖」。油價回落弱化通脹，美債收益率下行，持有黃金的機會成本降低，資金持續配置黃金對沖美元長周期走弱風險。港股紫金黃金國際(02259)，及A股招金黃金、赤峰黃金，具備階段性行情機會，但彈性弱於航空、海運。



*風險提示與配置紀律*



整體而言，事件落地短期優先布局航空、油運等高彈性周期品種；中長線轉配科技成長與可選消費。但潛在風險仍須警惕：美伊和談為階段性停火，若後續核議題談判破裂，地緣風險會重臨，油價與避險資產反向波動；原油供應恢復速度慢於市場預期，油價下行空間受限，會壓縮中下游板塊利潤彈性。投資者須跟蹤霍爾木茲海峽通航進度、美國月度通脹數據兩大核心觀測指標，動態調整板塊倉位。《信誠證券聯席董事及負責人員 張智威》



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