《駐京專電》發改委：雲霄直流輸電權市場化交易啟動，113家經營主體參與申報

國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超在新聞發布會上表示，雲霄直流輸電權市場化交易啟動後，有關方面積極參與。6月11日-12日，北京、廣州兩個電力交易中心聯合組織了首筆輸電權交易，預成交安徽送廣東電量2116萬千瓦時，其中包括綠電1607萬千瓦時，本次交易共有113家經營主體參與申報。



*交易堅持保供優先，穩定價格，共享收益*



她表示，雲霄直流輸電權市場化交易將堅持「安全為錨、穩妥為要、公平公開、競爭有序」的原則，在實施過程中將重點把握好以下三方面要求。一是保供優先，經雲霄直流優先發電計劃開展的電力交易，將優先獲得輸電權；優先發電計劃之外的通道容量，由閩粵兩省優先使用；剩餘部分再以季度為單位釋放給市場。二是穩定價格，現階段對雲霄直流輸電權設定0.0256元(人民幣．下同)/度-0.1元/度的限價區間，保障通道成本回收和用電成本穩定。三是共享收益，購電方支付的輸電權費用，全部用於抵充閩粵兩省承擔的雲霄直流容量電費，按月向兩省工商業用戶分享，預計每年至少可減輕兩省工商業用戶電費約5000萬元。



國家發改委將會同有關部門，持續做好跟蹤指導，及時評估並梳理有關經驗和效果，適時向其他跨省跨區通道推廣，促進全國富餘電力跨區域流動，激活輸電通道資產效能，加快構建規則統一、運轉協同的全國統一電力市場體系。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》