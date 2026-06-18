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18/06/2026 08:32

【ＡＩ】工信部：加快培育新動能，深入實施「人工智能＋製造」專項行動

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工信部副部長辛國斌北京主持會議，分析二季度工業經濟形勢
▷ 會議提出實施「人工智能+製造」專項行動，加快信息技術應用
▷ 會議指出工業經濟開局良好，需鞏固態勢

　　工信部副部長辛國斌在北京主持召開部分省份工業經濟運行座談交流活動，了解各地區當前工業經濟運行情況，分析研判二季度工業經濟形勢，研究提出工作舉措及政策建議。會議稱，深入實施「人工智能＋製造」專項行動，加快新一代信息技術全方位全鏈條普及應用。

　　會議指出，今年以來，工業經濟總體實現良好開局。要切實把思想和行動統一到黨中央對經濟形勢的科學判斷和關於經濟工作的決策部署上來，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿斗爭，統籌發展和安全，不斷鞏固工業經濟運行良好態勢。

*深入挖掘內需潛力，整治「內捲式」競爭*

　　會議強調，當前工業經濟運行中還存在一些困難和問題，但工業經濟發展的基本面和長期向好的趨勢沒有變。要推動供需適配，深入挖掘內需潛力，擴大優質商品供給，以高質量供給創造和引領需求。要加快培育新動能，深入實施「人工智能＋製造」專項行動，加快新一代信息技術全方位全鏈條普及應用，持續培育壯大新質生產力，深入整治「內捲式」競爭，推動工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長相統一。

　　此外，要堅持底線思維，強化形勢研判和政策儲備，穿透數據表象準確分析經濟運行的實際情況和趨勢性變化，紮實做好重點企業紓困幫扶，謀劃好迎峰度夏期間能源保供和應急防災減災工作，切實推動二季度工業經濟平穩運行，努力完成全年目標任務，為「十五五」良好開局奠定基礎。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

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