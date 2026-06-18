《駐京專電》發改委：截至3月底我國智能算力規模188萬P，為去年兩倍

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國家發改委召開例行發布會，發改委新聞發言人李超在會上表示，隨著人工智能快速發展，全國一體化算力網建設正在加速推進。截至今年3月底，中國已建成智能算力規模188.2萬P，這相當於去年同期的2.5倍，預計還將保持高速增長態勢。在具體建設過程中，市場力量將起決定性作用；將會同有關部門，加強統籌協調和政策引導。



她指出，近年來，發改委加快構建全國一體化算力網，形成以8大國家算力樞紐、10個國家算力集群、3個算電協同發展區域為重點的「8+10+3」算力空間布局，全國算力基礎設施總量規模快速增長、算電協同深入推進、算網融合加速發展。



她並指出，在算電協同方面，探索形成「源網荷儲」一體化、「光伏直連+風電長協」等綠電多元利用模式，實現算力設施綠電替代和新能源消納的有機組合。在算網融合方面，國家算力樞紐間網絡加速擴容升級，互聯能力持續增強。截至2025年底，圍繞算力樞紐建成幹線光纜145條，將8大算力樞紐間互聯，以及全國各省份至8大樞紐的網絡傳輸時延，均降至20毫秒以內，可以說，千里以外、瞬間即達。



此外，她表示，2026年全國節能宣傳周正式啟動。今年6月15日至21日，是中國第36個全國節能宣傳周，主題是「節能新起點，低碳向未來」。宣傳周期間，組織開展重點行業節能降碳改造、工業領域能效提升、建築領域節能降碳、交通運輸綠色低碳轉型、節約型機關建設、節能降碳法規標準、綠色低碳知識科普等專題活動。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》