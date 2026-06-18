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18/06/2026 10:59

《駐京專電》發改委：將印發實施現代物流領域「十五五」專項規劃

　　國家發改委召開例行發布會，發言人李超在會上表示，下一步，國家發改委將會同有關部門，印發實施現代物流領域「十五五」專項規劃，統籌發揮各類資金渠道作用，支持物流設施存量提質與增量建設，推進物流基礎設施系統成網，增強物流設施對產業發展的適配性和支撐力，織密城鄉末端物流設施網絡，加快發展數智化綠色化物流設施設備，推動物流網補短板、暢聯通、提能級，實現從「有」到「好」、從「通」到「暢」的系統轉變。

　　目標是到2030年，基本建成樞紐與產業和消費緊密協同、通道與網絡內外聯通、設施與裝備綠色智能、規則與信息全域互通的物流網，更好服務實體經濟高質量發展。

　　她指出，當前中國物流網還存在很大提升空間。比如，從整體效率看，2025年中國社會物流總費用與GDP的比率為13.9%，這個比率每下降0.1個百分點，就可以節省社會物流成本超過千億元。再比如，從多式聯運銜接看，鐵路專用線進港區、進園區比例不足，全國主要集裝箱作業港區中，接入鐵路專用線的比例只有50%左右，公路、鐵路、水路、航空運輸銜接轉換效率還需要進一步提升。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

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