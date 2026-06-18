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AH股新聞

18/06/2026 11:07

《駐京專電》發改委：月底前下達2000億設備更新和第三批625億消費品以舊換新資金

　　國家發改委召開例行發布會，新聞發言人李超在會上表示，6月底前將下達今年全部2000億元(人民幣．下同)設備更新項目清單和第三批625億元消費品以舊換新資金。此外，加強項目和資金監管，持續完善全鏈條監管機制，嚴厲打擊「先漲後補」、騙補套補等違法違規行為。做好跟蹤問效，組織開展「兩新」政策實施效果評估，做好政策接續預研儲備。

　　她指出，今年的「兩新」政策在支持範圍、補貼標準、實施機制等方面都進行了深入優化。近半年來，各部門各地方共同推動政策持續發力，效果主要體現在以下三個方面。一是帶動效應強。目前已分兩批下達設備更新資金1851億元，共支持11000多個項目，總投資超過8400億元。二是惠及人群廣。1-5月，已下達今年前兩批消費品以舊換新資金1250億元，已累計帶動相關商品銷售額超過8200億元，惠及超過1.1億人次。三是民生成效實。今年將老舊小區加裝電梯、養老機構設備更新等納入支持範圍，前兩批設備更新資金中，已支持19.4萬台住宅老舊電梯更新。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

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