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18/06/2026 11:12

《駐京專電》發改委：推動地方擴大對零碳園區、零碳運輸走廊投資力度

　　發改委新聞發言人李超宣布，將與有關部門和地方一道，從存量和增量兩個方面同步發力，聚焦鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、甲醇、煤電等9個重點行業，實施節能降碳改造攻堅三年行動。

　　她指出，將推動新增項目優化能源結構，積極發展綠色直供等新模式，提升非化石能源使用比例，降低碳排放水平。特別是技術先進且具備高附加值的項目。對於這類項目，非化石能源用得越多，碳排放壓力也就越小。下一步，將推動各地方擴大對零碳園區、零碳運輸走廊等領域的投資力度，加快實現新增清潔能源發電量覆蓋全社會新增用電需求，持續培育綠色低碳發展新動能。

　　她指出，「十五五」是實現碳達峰目標的攻堅期、決勝期，科學有序開展碳達峰碳中和綜合評價考核，目標是到2028年底，推動相關工業重點行業能效標桿產能佔比平均提高20個百分點，煤電行業力爭提高15個百分點，能效基准水平以下產能基本清零，為「兩高」領域新增項目實施碳排放等量或減量置換騰出更多空間。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》

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