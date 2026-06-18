《港滬深通》港股總市值45.5萬億元，滬深102.9萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(17日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2425
|307
|1705
|41
|2893
|38
|H股總數
(隻)
|476
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17404
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|454486
|781
|535306
|972
|492312
|383
|流通市值
(億元)
|-
|-
|513965
|685
|420982
|383
|平均PE
(倍)
|12.50
|32.19
|14.14
|10.01
|34.17
|9.89
|成交
百萬元
|270480
|2005408
|1690267
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票