《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監推出資本市場多項改革舉措

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對常態化做好東西部協作工作作出重要指示

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國家主席習近平近日對常態化做好東西部協作工作作出重要指示指出，今年是「十五五」開局之年，也是開展常態化幫扶第一年。要總結運用閩寧協作等有益經驗，進一步完善協作機制，優化協作方式，拓展協作領域，推動東西部產業互補、人員互動、技術互學、觀念互通、作風互鑑，實現互利共贏、共同發展。



中證監：擴大科創板第五套上市標準適用範圍至人工智能領域

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6月17日，中證監主席吳清在2026陸家嘴論壇上表示，新「國九條」和「1+N」政策體系全面落地，中國資本市場穩中向好的確定性明顯增強。他在論壇上演講時表示，抓緊推出兩項科創板改革措施，包括擴大科創板第五套上市標準適用範圍至人工智能領域，積極支持優質人工智能大模型企業上市；落實發展未來產業戰略部署，支持量子科技、生物製造、具身智能等更多領域「硬科技」企業在科創板上市。



實施就業優先戰略「十五五」規劃印發，部署9方面重點任務

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日前，國務院印發《實施就業優先戰略「十五五」規劃》，明確了「十五五」時期深入實施就業優先戰略、促進高質量充分就業的思路目標、重點任務和政策舉措。





《上海證券報》



習近平對常態化做好東西部協作工作作出重要指示

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國家主席習近平近日對常態化做好東西部協作工作作出重要指示指出，推動東西部產業互補、人員互動、技術互學、觀念互通、作風互鑑，實現互利共贏、共同發展。



中證監推出資本市場多項改革舉措

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6月17日，中證監主席吳清在2026陸家嘴論壇上發表主題演講，對進一步健全投融資相協調的資本市場功能，更好服務新質生產力和經濟高質量發展作出闡述，並部署了多項政策舉措。包括：擴大第五套標準適用範圍至人工智能領域；支持符合條件的港股上市公司境內上市等。



主動ETF業務指引發布，推動產品平穩落地

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17日上午，中證監主席吳清在2026陸家嘴論壇上宣布，支持在滬深交易所推出主動ETF。同日，上交所發布《上海證券交易所主動管理交易型開放式證券投資基金業務指引》、深交所發布《深圳證券交易所證券投資基金業務指引第5號--主動管理交易型開放式基金》，自發布之日起施行。





《證券時報》



何立峰：中國將繼續穩步擴大金融領域制度型開放

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國務院副總理何立峰17日出席2026陸家嘴論壇開幕式並講話。何立峰指出，全面落實「十五五」規劃綱要部署，服務經濟高質量發展，為世界經濟注入穩定力量。中國將繼續穩步擴大金融領域制度型開放，歡迎全球各國金融機構深耕中國市場，共享中國發展機遇。



富時中國A50指數迭代，折射A股核心資產價值變遷

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6月18日收盤後，富時中國A50指數今年二季度調倉將正式生效。作為全球資金配置A股的「風向標」，A50指數被譽為外資判斷中國經濟與政策的「先行指標」和「顯微鏡」。歷次調倉，往往折射出A股市場熱點主線的輪動。



中證監：進一步健全投融資相協調的資本市場功能

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17日，中證監主席吳清表示，中證監將主動擁抱新一輪科技革命和產業變革，持續增強資本市場制度包容性、適應性，擴大科創板第五套標準適用範圍至人工智能領域，積極支持優質人工智能大模型企業上市；支持量子科技、生物製造、具身智能等更多領域「硬科技」企業在科創板上市。