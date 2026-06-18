《鍾之日記》智譜逆市漲，外賣股齊跌

6月18日，香港天氣：黑雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲一如預期維持利率不變，多位官員暗示今年可能加息，美股隔晚收跌，反映中概股表現的金龍指數也跌逾1%。港股連跌兩日後今早續低開，其後越跌越深，大市一度挫563點。內房內險普跌，科網股亦承壓，惟智譜(02513)逆市破頂。恒指全日收報23924，跌387點或1.6%，主板成交逾3587億元。



由於明天是端午節公假，港股休市，恒指本周四天累跌793點，為三個月來最大按周跌幅。



*滬綜指跌0.43%失落4100，本周升1.46%*



端午節前最後一個交易日，滬綜指與科技板塊表現分化。滬綜指小幅收低0.43%報4090.48點，失落4100，但本周仍升1.46%，連漲兩周；創業板指數盤中續創歷史新高，全日升2.05%，科創50飆3.84%，深成指也漲0.94%。兩市全日成交額3.3萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日升7%。分析人士認為，美聯儲議息結果好於一些悲觀預期，市場風險偏好稍微好轉，加上國產大模型性能亮眼，科技板塊情緒依舊高漲。



DeepSeek在6月16日完成A輪融資，融資金額約為510億元，公司估值為4000億元；上交所發布人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準審核指引；凡此種種，都顯示國家對科技領域的持續支持。今日半導體產業鏈再度爆發，芯片龍頭寒武紀(滬:688256)升14.2%，報1507.46元；光通訊概念持續強勢，中際旭創(深:300308)收高7.19%，總市值超越貴州茅台(滬:600519)；CPO、PCB概念分別收升2.2%及1.4%。



回顧本周，美伊終於達成諒解備忘錄，即將全面重開霍爾木茲海峽，美股、亞洲股市見反彈，油價下跌。國內方面，5月消費和投資齊跌，市場對未來加大刺激力度的預期升溫。人行行長在陸家嘴論壇「放大招」，側重貨幣新工具及金融擴大開放，措施包括公開市場將適時增加隔夜逆回購操作、新增境外央行回購工具等。本周因端午假期僅四個交易日，滬指一升一跌交替上演，最終全周仍升1.46%，連漲兩周合共1.55%。



*智譜股價破頂，旗下模型表現亮眼*



智譜(02513)近日升勢凌厲，今日再度大漲26.1%，報2094元，股價創歷史新高，該股6日累計升幅達77.3%。



富瑞發表研究報告指，智譜旗下GLM 5.2模型在Artificial Analysis模型智能指數中排名全球第三，為中國模型首次打入前三位，在編程及智能體能力上分別排名全球第四及第二，成為中國AI的發展里程碑。



然而富瑞亦提醒，雖然美國現時限制外國用戶使用Anthropic Fable 5，但該存取限制或難以持續，而且開發者有多種替代方案及開源模型可選，禁令不太可能為智譜帶來實質收入增長。另外，預期智譜仍面臨高端推理算力短缺，或影響其滿足企業長上下文智能體工作負載需求的能力，估計該模型領導地位難以維持。



富瑞指出，智譜目前面臨估值顯著過高的隱憂。若按智譜官方指引--2026年底達10億美元年化經常性收入(ARR)計算，現時其P/ARR高達94倍，遠超Anthropic的約18倍。



今日其他大模型股方面，MiniMax(00100)也升12.3%，百度(09888)跌0.4%，阿里(09988)挫1.9%。



*監管就價格戰設「紅線」，外賣平台股走低*



為規範外賣平台補貼行為，內地市場監管總局17日發布《外賣平台補貼行為規範十條（徵求意見稿）》，面向社會公開徵求意見。市監總局指出，外賣平台「拼補貼、拼價格、控流量」問題突出，損害平台內經營者、外賣騎手、消費者利益，擠壓實體經濟，加劇行業「內捲式」競爭。



意見稿提出，平台不得以長期、大額補貼的手段和方式，排除、限制市場競爭，不得強制平台內經營者參加補貼活動或者承擔補貼成本，不得以低於成本的價格銷售商品；此外，開展補貼活動前和實施補貼後向社會公開，並明確公開的主要信息，接受社會監督。



美團(03690)、淘寶閃購、京東外賣相繼表態稱，堅決擁護國家規範外賣平台補貼行為。三家平台今日股價走低，美團跌3.5%，報71.8元；京東(09618)跌1.98%，報108.9元；阿里巴巴(09988)跌1.87%，報104.9元。



三家平台積極擁護監管，或與自身財務承壓、補貼大戰難以為繼有關。美團2025年由盈轉虧，歸母淨虧損達233.55億元人民幣；京東為搶佔外賣賽道，營銷費用暴漲至840億元人民幣，新業務板塊虧損466億元人民幣；阿里全力押注即時零售，電商業務利潤下降40%。



內地今年以來針對網絡平台的監管持續加碼。3月25日，市監總局轉發《經濟日報》評論《外賣大戰該結束了》。4月17日，監管對三家平台開出35.97億元人民幣的天價罰單。6月16日，深圳市監局又因「幽靈外賣」食品安全問題約談了三家平台，並要求其對虛假地址、一址多店、證照不符、部分門店環境衛生髒亂差等問題啟動全面整改。



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