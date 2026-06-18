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AH股新聞

18/06/2026 09:14

【ＡＩ】華為乾崑智駕ADS高階功能包7月1日起漲價3000元

　　據《藍鯨新聞》報道，從經銷商處獲悉，自2026年7月1日起，華為乾崑智駕ADS高階功能包優惠或將收窄，疊加車企新車購車補貼權益等後，一次性買斷價格或上漲3000元（人民幣．下同）。

　　華為官方定價體系顯示，乾崑ADS高階功能包（含Max和Ultra）官方標準定價為3.6萬元，但華為長期通過限時優惠活動將價格降至3.2萬元，同時合作車企（如問界、阿維塔等）額外提供約2萬元的新車購車補貼權益，兩項優惠疊加後，最終用戶到手價多為1.2萬元。

　　據經銷商透露，其最新收到通知，7月1日起，華為乾崑ADSMax和Ultra版本高階智駕功能包價格將恢復到3.5萬元，疊加車企購車補貼後，高階智駕功能包價格漲至1.5萬元，用戶較之前需多付3000元。已訂車但尚未提車的用戶不受此次價格調整影響，仍可按原價1.2萬元購買高階智駕功能包。

　　報道指出，此次華為調價主因，或是全球芯片產業鏈供需變化及人工智能產業快速發展推高核心部件需求，導致2025年下半年以來智能協作核心部件價格快速上漲。截至目前，已有超過10家車企選擇上調售價或收緊優惠，調價動作均指向搭載高階智駕系統的車型或選裝包。
《經濟通通訊社18日專訊》

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