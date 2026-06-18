《神州金融》光大銀行：中國居民境外資產配置加速擴張，去年底QDII基金規模增超50%

光大銀行(滬:601818)、光大理財公司6月17日發布《中國資產管理市場(2025-2026)》報告稱，中國居民境外資產配置規模加速擴張，2025年末，QDII（合格境內機構投資者）基金的資產規模逼近萬億元（人民幣．下同）大關，較2024年底同比增長超50%。



報告數據顯示，2025年末，北上互認基金規模超過2500億元，增長超45%；跨境理財通業務已覆蓋大灣區超過16萬名個人投資者，帶來超過1200億元的跨境資金匯劃；各地區的QDLP（合格境內有限合夥人）試點額度亦在不斷擴容和落地過程中。



報告指出，中國居民境外資產配置地域分布由「高度集中港美」轉向「全球布局」。截至2025年6月末，中國對外證券投資前五大目的地為香港（佔比48.2%）、美國(19.5%)、新加坡(7.6%)、開曼群島(5.8%)和英國(2.4%)。報告分析，這一變化主要受東南亞與中東市場崛起、新加坡財富管理中心吸引力提升、風險分散需求增強等因素驅動。



資產分類方面，從股債單一主導轉向全品类覆蓋。2025年末，中國對外證券投資資產（不含儲備）躍升至19875億美元，其中非銀金融機構佔比達56%，成為絕對主力；流向開曼、英屬維爾京群島(BVI)等離岸金融中心的資金佔比超10%，標誌著底層資產已實質延伸至全球範圍。

《經濟通通訊社18日專訊》