《汽車新勢力》東風汽車將建10個海外製造基地和5個研發中心

內媒報道，東風汽車副總經理尤崢表示，東風將建立10個海外製造基地和5個海外研發中心。同時，七成員工將實現本地化聘用，以加速推進全球化產供鏈生態布局。根據公開資料，東風此前已建成4個規模化海外製造基地，並在瑞典等地設有海外研發基地。

《經濟通通訊社18日專訊》