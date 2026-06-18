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18/06/2026 14:50

【陸家嘴論壇】農行董事長谷澍：智能體定義和規範標準需要統一

　　在今日舉行的2026陸家嘴論壇「全體大會六：科技創新賦能金融高質量發展」上，中國農業銀行(01288)(滬:601288)董事長、執行董事谷澍表示，智能體目前在金融業的應用非常普遍，都在積極探討和布局。但究竟什麼是智能體？行業內的定義還需要進一步規範與統一。例如，各家銀行在匯報AI應用成果時，都會提到開發了多少個智能體，差異非常大：有銀行表示開發了幾百個，有銀行則聲稱達到了上萬個。在他看來，這主要源於目前智能體的定義和規範標準尚未統一。

　　谷澍表示，如果缺乏比較規範的標準，很難界定到底什麼樣的應用才算是一個成熟的智能體。在這種情況下，很難準確評估各家機構在行業中的相對位置，也就難以有效借鑒他人的長處，從而推動整個行業在智能體應用水平上的共同提升。

　　「智能體本質上是讓大模型真正運轉起來的中介、代理或執行者，其開發過程存在很大差異。」谷澍建議，在設計智能體來代替人類工作時，能否將那些功能相對單一、業務流程比較固定的智能體做成「標準件」，這樣的好處在於可以避免重覆開發，實現反覆調用，從而能把更多精力聚焦於開發具備自主規劃和決策能力的智能體上，這將更有意義，也更具效率。
《經濟通通訊社18日專訊》

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