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18/06/2026 15:34

【ＡＩ】工信部等七部門：引導平台企業加強智能體等AI領域創新布局

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工信部等七部門印發2026-2028年平台經濟協同行動方案
▷ 方案要求加強AI技術研發，推動算力資源開放與數據共享
▷ 目標2028年前完成100個場景試點、3批開放清單及10個服務平台

　　工信部等七部門聯合印發《促進平台經濟大中小企業協同發展行動方案（2026-2028年）》（以下簡稱《行動方案》）。其中提到，引導平台企業加強通用大模型、行業大模型和智能體等人工智能領域創新布局，加快推進高端芯片、下一代操作系統、下一代智能終端等重點前沿領域技術和產品研發突破，推動新技術新產品驗證應用推廣。

　　《行動方案》提出，支持平台企業、中小企業開展創新協同合作，與高校、科研院所等聯合申報、共同承擔國家科技重大專項、國家重點研發計劃，開展關鍵技術聯合攻關。支持平台企業「發榜」、中小企業「揭榜」，引導中小企業深耕專業技術領域。推動平台企業建立創新投入增長機制，對標國際領先企業，增強對基礎性、原創性、顛覆性技術投入的保障能力。

*遴選不少於100個平台資源開放場景試點項目*

　　到2028年，推動平台經濟大中小企業協同發展水平顯著提升，形成一批可複製推廣的協同創新模式，培育一批平台經濟領域製造業單項冠軍企業；技術、數據等要素開放共享程度不斷提高，發布3批平台開放清單，遴選不少於100個平台資源開放場景試點項目；打造不少於10個服務平台及60個可落地的智能服務應用場景。

　　中國互聯網協會副秘書長裴瑋介紹，《行動方案》聚焦算法透明化、流量治理等核心痛點，推動建立平台企業與平台內經營者重大事項協商機制，通過合理降費讓利為中小企業減負松綁。同時壓實平台源頭治理責任，嚴厲打擊假冒偽劣行為，切實保護消費者權益。

*引導平台企業聯通分布式算力資源及納管平台*

　　《行動方案》還提出，深入開展算力基礎設施高質量發展和算力互聯互通行動計劃。推動算力資源開放，開展算力並網池化及互聯工作，引導平台企業聯通分布式算力資源及納管平台，提升算力資源配置效率。推進全國一體化算力監測調度服務平台建設。提升平台企業詞元(Token)普惠服務能力，面向中小企業共性需求優化智能體服務，降低中小企業獲取與應用門檻。

　　另外，促進數據要素開放。推動數據資源開放，引導平台企業打造可信數據空間，高效開發利用和管理數據資源。鼓勵平台企業探索數據資源共享與流通利用模式，加快企業數據開發利用，打造行業高質量數據集。鼓勵平台企業協同上下游企業開展數據管理國家標準貫標工作，開展平台企業數據要素開放價值成效評估。探索建立企業首席數據官制度，提升數據管理能力。
《經濟通通訊社18日專訊》

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