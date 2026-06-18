《Ａ股行情》滬綜指低開0.34%，美團等擁護國家規範外賣平台補貼

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美聯儲新任主席首場記者會強調物價穩定、官員預測今年可能升息，市場解讀為鷹派訊號，美股周三（17日）全面收跌。滬深股市今早亦集體低開，滬綜指低開0.34%，報4094.23點，深成指低開0.34%，創業板指低開0.32%，盤初礦物股造好，房地產及消費板塊走低。



為規範外賣平台補貼行為，國家市場監督管理總局起草形成《外賣平台補貼行為規範十條(徵求意見稿）》，自6月17日起至7月17日公開徵求意見。美團(03690)、淘寶閃購、京東外賣相繼表態稱，堅決擁護國家規範外賣平台補貼行為。其中美團稱，將切實履行平台主體責任，推動外賣行業走向拼品質、拼服務的良性競爭，促進多方共贏。



《金融時報》報道，人行行長潘功勝在陸家嘴論壇上把「建設和發展多類別、多層次的金融市場體系，進一步豐富金融市場業態」列為推動進一步建設現代化金融市場中的首要任務。興業證券首席經濟學家劉郁認為，近年來新質生產力逐漸取代地產、基建等舊動能，成為經濟成長的重要支柱；未來以債券、股票為主導的直接融資渠道，或將成為重要的貨幣擴張渠道之一，金融市場結構正在發生深刻的變化。



值得留意，因端午假期，滬深交易所6月19日（周五）至6月21日（周日）休市，6月22日（周一）起照常開市。



另人行公布，今日進行2480億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有1885億元逆回購到期，即今日淨投放595億元。人行本周共進行15428億元逆回購，對沖本周到期7190億元，即人行本周共放水8238億元。

《經濟通通訊社18日專訊》