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AH股新聞

18/06/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.43%失落4100，本周升1.46%連漲兩周

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.43%報4090.48點，本周累升1.46%
▷ 創業板指升2.05%，科創50升3.84%，深成指漲0.94%
▷ 兩市成交額3.3萬億元，較上日放量7%

　　端午節前最後一個交易日，滬綜指與科技板塊表現分化。滬綜指小幅收低0.43%報4090.48點，失落4100，但本周仍升1.46%，連漲兩周；創業板指數盤中續創歷史新高，全日升2.05%，科創50飆3.84%，深成指也漲0.94%。兩市全日成交額見3.3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2184億元或7%。分析人士認為，美聯儲議息結果好於一些悲觀預期，市場風險偏好稍微好轉，加上國產大模型性能亮眼，科技板塊情緒依舊高漲。

　　DeepSeek在6月16日完成A輪融資，融資金額約為510億元，公司估值為4000億元；上交所發布人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準審核指引；凡此種種，都顯示國家對科技領域的持續支持。今日半導體產業鏈再度爆發，芯片龍頭寒武紀(滬:688256)升14.2%，報1507.46元；光通訊概念持續強勢，中際旭創(深:300308)收高7.19%，總市值超越貴州茅台(滬:600519)；CPO、PCB概念分別收升2.2%及1.4%。

　　回顧本周，美伊終於達成諒解備忘錄，即將結束中東戰火，全面重開霍爾木茲海峽，美股、亞洲股市見反彈，油價下跌。國內方面，5月消費和投資齊跌，經濟K型分化明顯，市場對未來加大刺激力度的預期升溫。隨後人行行長在陸家嘴論壇「放大招」，側重貨幣新工具及金融擴大開放，措施包括公開市場將適時增加隔夜逆回購操作、新增境外央行回購工具以及在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點等。本周因端午假期僅四個交易日，滬指一升一跌交替上演，最終全周仍升1.46%，連漲兩周合共1.55%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004941.60+0.21　
上證指數4090.48-0.4315604.70
深證成指16030.70+0.9417496.30
創業板指4252.39+2.05　
科創501911.51+3.84　
B股指數274.14+2.133.23
深證B指1134.30-0.751.10

《經濟通通訊社18日專訊》

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