《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(17日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|3605.47
|寒武紀
|(688256)
|2650.04
|生益科技
|(600183)
|2522.80
|中微公司
|(688012)
|2428.47
|兆易創新
|(603986)
|2395.87
|廈門鎢業
|(600549)
|1929.01
|亨通光電
|(600487)
|1923.26
|中天科技
|(600522)
|1819.87
|佰維存儲
|(688525)
|1705.49
|長電科技
|(600584)
|1523.81
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4996.66
|新易盛
|(300502)
|4482.22
|東山精密
|(002384)
|4061.84
|寧德時代
|(300750)
|3416.98
|三環集團
|(300408)
|3395.47
|麥格米特
|(002851)
|2880.73
|滬電股份
|(002463)
|2165.36
|國瓷材料
|(300285)
|2100.32
|大族激光
|(002008)
|2032.49
|北方華創
|(002371)
|1980.46
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》
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