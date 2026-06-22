四川成渝(00107)尋准發行不超過4.33億新A股，集資不超過32億人幣

四川成渝高速公路(00107)(滬:601107)公布，董事會批准按一般授權向不超過35名特定對象發行不超過約4.33億股新A股，不超過發行前A股數量的20%，預計募集資金將不超過31.8億元（人民幣．下同），須股東通過批准後，方可作實。



該集團指，發行採用競價方式，定價基準日為發行期首日，每股發行價不低於定價基準日前20個交易日A股交易均價的80%，且不低於每股淨資產，新股設6個月禁售期，以發行上限計，新A股佔擴大後股本約12.39%，擬使用募集所得23億元用於G5京昆高速公路成都至雅安段擴容工程項目，餘額用於償還有息債務。該集團指，發行完成後，增加總資產及淨資產會，減少負債規模。



*建議改名「四川成渝高速公路集團」*



另外，該集團建議將公司中文名稱由「四川成渝高速公路股份有限公司」更改為「四川成渝高速公路集團股份有限公司」，將公司英文名稱由「SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED」更改為「SICHUAN EXPRESSWAY GROUP COMPANY LIMITED」，須待股東批准，而家公司英文和中文股票簡稱將維持不變。

《經濟通通訊社22日專訊》