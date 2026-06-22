《駐京專電》APEC工商領導人中國論壇舉辦，圍繞亞太自貿區等交流

以「開放．互通．協同：鏈接亞太．共創未來」為主題的APEC工商領導人中國論壇21日在京舉辦。圍繞亞太自貿區、互聯互通、數字創新等熱點議題，亞太政商界人士深入交流、凝聚共識，攜手書寫亞太和全球發展新篇章。



中國貿促會會長任鴻斌表示，APEC成員經濟體要堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體系，反對單邊主義和保護主義，持續推進貿易和投資自由化、便利化，積極尋找更多利益契合點，合力做大經貿蛋糕，在相互成就中共促亞太發展和繁榮。



*波音：未來20年料60%飛機將交付給APEC地區*



APEC工商諮詢理事會美國代表、波音中國總裁陸一鳴表示，航空業是織密互聯互通網的重要驅動力，目前全球每天有約1.4萬架波音飛機不停運轉，日均運送旅客達到1100萬人次。未來20年，預計60%的飛機將交付給APEC地區，提升各領域互聯互通水平有助於促進經貿合作、人文交往，更好賦能全球發展。



TCL創始人、董事長李東生表示，面對亞太地區仍然存在的發展差異和數字鴻溝，中國先進製造企業有責任、也有能力通過經驗共享、能力共建、生態協同帶動當地產業鏈整體升級，賦能區域內的後發經濟體，推動區域共同發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》