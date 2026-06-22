《駐京專電》潘功勝晤印尼財政部部長，就印尼在中國發行熊貓債等交流

中國人民銀行行長潘功勝18日會見印度尼西亞財政部部長普爾巴亞．尤迪．薩德瓦。雙方就當前經濟金融形勢、中印尼金融合作、印度尼西亞財政部在中國境內發行人民幣計價債券（熊貓債）等進行了交流。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》
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22/06/2026 09:05
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