【鏈博會】丁薜祥出席鏈博會開幕式，強調中國競爭力不靠保護補貼

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會(鏈博會)6月22日至26日在北京舉行。國務院副總理丁薛祥今日在開幕式上表示，當前，世界百年變局加速演進，地緣衝突、局部戰爭此起彼伏，單邊主義、保護能力上升，產業鏈供應鏈碎片化風險增加。國際社會憂心忡忡，擔心這一維繫世界經濟發展的進步血脈斷裂，維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通已成為世界各國面臨的共同課題。



*中國積極維護國際能源市場穩定*



丁薛祥稱，中國作為負責任大國，積極參與構建全球產業新生態，努力暢通世界經濟供給脈絡，以實際行動堅決穩定全球產業鏈、供應鏈的穩定操作。從風險端來看。中國提供高品質中國製造和中國創造，培育打造中國服務品牌，支撐全球產業鏈、供應鏈穩定運行，既為各國民眾消費升級提供所需，也幫助各國企業降本增效、提升競爭力，促進世界經濟健康發展，中國的產業競爭力從來不是因為保護和補貼，而是由改革開放所催生，由完整的產業體系、超大規模市場、海量人才、持續創新等因素共同作用的結果。



丁薛祥又稱，從應對衝擊看，無論國際形勢如何變化，中國始終堅持聯通而非脫勾，強鏈而非斷裂。在霍爾木斯海峽航運受阻之際，世界因油氣、化肥等問題而擔憂供應鏈的斷裂。中國積極維護國際能源市場穩定，中國製造在關鍵時刻不出亂子，努力成為全球經濟穩定之後的動力之源。



*呼籲加強信任、貿易暢通、文化發展及資源共享*



就維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，丁薛祥提出四點建議。第一，加強相互信任。這是產業鏈、供應鏈合作的基礎。要以對話溝通，增進互信，減少相互猜疑，防止將經貿問題政治化、武器化，販賣品國力，消除非經濟因素干擾，共同維護產業鏈、供應鏈的全球公共產品屬性。



第二，加強貿易暢通。打貿易戰、關稅戰，只會讓世界陷入更多紛爭，只會給世界經濟循環增添堵點、卡點，只會令各方面的利益受到損失。要維護和踐行真正的多邊主義，維護世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，積極營造公平、開放、可預期的市場環境，促進貿易投資自由化、便利化，讓產業鏈供應鏈真正成為共贏鏈。



第三，加強文化發展，這是產業鏈、供應鏈壯大的必由之路。全球產業供應鏈已經形成優勢互利共贏的產業生態。中國正在加快發展新智生產力，人工智能等新技術不斷賦能中國經濟，也將提升全球工業鏈能級。希望各國齊心協力，推動創新鏈與產業鏈深度融合。



第四，加強資源共享。要持續深化全球能源治理合作，推進公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系，積極推動維護全球能源市場開放、聯通和平穩運行，促進關鍵礦產互惠合作與和平利用，推動優化各環節利益分配，實現關鍵發展可持續。為保障全球產業鏈、供應鏈的暢通穩定創造了良好的條件。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》