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22/06/2026 11:30

【鏈博會】黃仁勳：AI將為供應鏈賦予智能，中國是重要科技與產業中心

　　第四屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京開幕，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳通過視頻發表致辭。黃仁勳表示：「鏈博會所關注的是世界上最重要的體系之一：供應鏈。供應鏈連接著能源、工廠、物流、企業和客戶，進而連接著整個世界。」在他看來，每一條供應鏈同時也是一個信息系統，而AI將為這一系統賦予智能。

　　黃仁勳稱，英偉達很榮幸參與其中，並與超過110家客戶及生態合作夥伴攜手，將完整的AI技術棧帶到本屆博覽會，全面展示涵蓋應用、模型、基礎設施、芯片和能源的五層架構。

*超160萬中國開發者基於英偉達平台進行開發*

　　談及中國科技產業，黃仁勳表示，中國是世界重要的科技與產業中心之一，這裏的工程師表現卓越，開發者行動敏捷，企業也能以非凡的規模實現發展。目前，已有超過160萬名中國開發者基於英偉達平台進行開發，為製造業、物流、機器人、能源、醫療及科學研究等領域打造實用的AI應用。

　　據了解，本屆鏈博會共設置數智科技、先進製造、綠色農業、健康生活、智能汽車、清潔能源等六大鏈條和供應鏈服務展區。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》

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