《港滬深通》港股總市值45萬億元，滬深102.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(18日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2425
|307
|1705
|41
|2893
|38
|H股總數
(隻)
|476
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17451
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|449403
|767
|528221
|996
|494863
|379
|流通市值
(億元)
|-
|-
|507203
|699
|423192
|379
|平均PE
(倍)
|12.35
|31.63
|13.95
|10.26
|34.38
|9.80
|成交
百萬元
|358781
|2091307
|1751005
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票