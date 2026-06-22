《神州頭條》財經報章頭版摘要：公募REITs上市五周年，6隻產品募資2450億元

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



公募REITs改革向「新」出發

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2026年6月，公募REITs迎來上市五周年，在這一關鍵節點，2026年陸家嘴論壇期間，首批4隻商業不動產REITs於6月18日正式上市交易，標誌著公募REITs市場從「基礎設施單賽道」正式邁入「雙輪驅動」新階段。五年砥礪，REITs市場從零起步，累計上市86隻產品，總募集資金規模2450億元（人民幣．下同）。



AI來了，第四屆鏈博會帶你解鎖「未來範兒」

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坐標北京中國國際展覽中心順義館，為期5天的第四屆中國國際供應鏈促進博覽會將於6月22日啟幕。近段時間，通過提前探訪展區和參加推介對接活動，記者發現，本屆鏈博會眾多充滿AI含量的展品不僅令人眼前一亮，更讓人們看到了未來科技發展的無限可能。



貸得便宜，算得明白--一張「貸款明白紙」折射融資成本之變

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「近年來，我們的貸款利率已實現穩步下行，但綜合融資成本有時仍是筆『糊塗帳』。依托『貸款明白紙』，我們能精準梳理融資成本，結合自身經營情況匹配適配的金融產品，有效降低綜合融資負擔。」北京路新恒通瀝青混凝土有限公司財務總負責人張德強在接受中國證券報記者採訪時說道。





《上海證券報》



揚帆奮進體育強國建設新征程

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「體育承載著國家強盛、民族振興的夢想。體育強則中國強，國運興則體育興。」建成體育強國，是中華民族復興征程上的堅定追求。黨的十八大以來，習近平總書記高度重視體育事業發展，強調要把發展體育工作擺上重要日程，精心謀劃，狠抓落實，不斷開創中國體育事業發展新局面，加快把我國建設成為體育強國。



從場景上新到體驗升級，端午假期特色文旅引領消費新趨勢

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剛剛過去的端午假期，各地文旅市場迎來客流、消費雙增長。「民俗遊」、「賽事遊」、「畢業遊」、「親子遊」等熱度攀升，龍舟競渡、香囊制作、演藝融合等活動疊加推出，通過升級體驗和場景創新吸引了眾多遊客。各地還通過發放消費券、惠民政策等激發活力，消費新動能不斷湧現。



公募REITs五年「蝶變」，總募集資金規模2450億元

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6月21日，中國公募REITs上市滿五周年。截至目前，全市場已上市86隻REITs，總募集資金規模達到2450億元。其中，上交所已上市59只REITs，合計募資1760億元，佔比71.84%。五年來，滬市公募REITs通過精準匹配實體經濟的核心環節，吸引更多社會資本參與基礎設施建設，為推動中國產業升級與經濟結構調整提供了重要支持。





《證券時報》



深化「兩創板」改革，資本市場全面擁抱新質生產力

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面對科技創新密集突破的新局面，資本市場以改革破難題，以創新增活力，不斷提升服務新質生產力發展質效。證監會主席吳清近日在2026陸家嘴論壇公布了一系列資本市場新政，國聯民生證券首席經濟學家陶川認為，這與此前的改革一脈相承，進一步強化了資本市場對硬科技的定向賦能。



公募REITs上市五周年，86隻產品募資2450億元

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5年前的6月21日，首批公募基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)登陸滬深交易所，這一創新品種正式步入國內投資者視野。5年來，市場常態化發行提速，底層資產類型持續擴容，監管制度日臻完善，功能效應穩步釋放。截至目前，全市場已上市86隻REITs，募資總額達2450億元。



定價邏輯重塑，涉農資產長期戰略紅利可期

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長期以來，糧食生產、生豬養殖、化肥等涉農產業往往被貼上周期標籤，估值高低依賴價格波動、行業景氣度等因素。然而，基於長期剛性需求以及行業具備的政策穩定、賽道永續等特征，有業內人士認為，涉農產業長期戰略性紅利可期。