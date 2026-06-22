《神州經脈》56家美企遭點名，青年失業率創11個月低，股升匯跌

滬綜指今日收高1.78%報4163.10點，重上4100大關，深成指漲2.13%，創業板飆2.52%；滬深兩市成交額高達3.7萬億元（人民幣．下同），創年1月14日以來新高，較上個交易日放量4271億元或13%。分析人士稱，在政策托底、外部地緣緩和的雙重共振下，結構性牛市料將持續。證券、保險等大金融板塊領漲，分別升7.2%及7%，機器人概念則領跌大市。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7763，較上個交易日4時30分收盤價跌140點子，兩連跌，創6月11日以來近兩周新低，全日在6.7705至6.7793之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8150，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創6月11日以來近兩周新低，較市場預測偏弱約420點。



*今日新聞精選*



1. 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會(鏈博會)6月22日至26日在北京舉行。國務院副總理丁薛祥今日在開幕式上表示，當前產業鏈供應鏈碎片化風險增加，維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通已成為世界各國面臨的共同課題。在霍爾木斯海峽航運受阻之際，世界因油氣、化肥等問題而擔憂供應鏈的斷裂。中國積極維護國際能源市場穩定，中國製造在關鍵時刻不出亂子，努力成為全球經濟穩定之後的動力之源。就維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，丁薛祥提出四點建議，包括加強相互信任、加強貿易暢通、加強文化發展、加強資源共享。



2. 中國外交部發言人郭嘉昆今日宣布，國務院總理李強將於6月23日至24日出席在大連舉行的第十七屆夏季達沃斯論壇。李強將在開幕式發表特別致辭，會見來華出席論壇的外方嘉賓，並同工商界代表座談交流。外交部網站新聞稿顯示，孟加拉國總理塔里克、幾內亞總理烏里·巴、哈薩克斯坦總理別克捷諾夫、韓國總理金民錫、蒙古國總理烏其爾勒、黑山總理斯帕伊奇將出席論壇。來自90多個國家和地區的1700餘名政、商、學、媒體界代表將參會。



3. 財政部發布通知，列明將禁止政府採購46家美國企業的產品，包括洛克希德．馬丁、雷神等美國軍企，大多涉及國防、軍工複合體及其關聯附屬公司，在華美資企業不包括在內。此外，中國商務部同日也發布公告，今日起，將10家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止出口經營者對這10家實體出口兩用物項，以反制美國此前將中國企業列入涉軍企業名單。兩用物項是指具有民事和軍事雙重用途的商品、軟件或技術。



4. 國家統計局數據庫資料最新顯示，5月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率15.6%，為去年6月以來最低水平；當月25-29歲勞動力失業率為7.2%，為三個月低點。5月全國城鎮不包含在校生的30-59歲勞動力失業率亦進一步降至4.1%，為四個月最低。國家統計局上周二(16日)公布，5月全國城鎮調查失業率降至5.1%，為五個月最低水平；31個大城市城鎮調查失業率亦降至5.1%，為三個月低點。



5. 今日，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激在國新辦新聞發布會上，就「穩外資」問題提出了三句話：穩存量、擴增量、提質量。凌激認為，穩外資首先要看存量穩不穩。從規模上看，當前中國外資企業數量不斷增加，截至2025年底，外資企業數量達到53.3萬家，與2020年底相比，年均增長4.5%；存量外資規模接近4萬億美元，5年內年均存量增長3.6%。凌激並指，據不完全統計，2025年有8000多家外資企業增加對華投資，同比增長超過10%；今年前5個月，有近4000家外資企業追加投資。



6. 第四屆鏈博會在北京開幕，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳通過視頻發表致辭。黃仁勳表示：「鏈博會所關注的是世界上最重要的體系之一：供應鏈。供應鏈連接著能源、工廠、物流、企業和客戶，進而連接著整個世界。」在他看來，每一條供應鏈同時也是一個信息系統，而AI將為這一系統賦予智能。黃仁勳稱，英偉達很榮幸參與其中，並與超過110家客戶及生態合作夥伴攜手，將完整的AI技術棧帶到本屆博覽會，全面展示涵蓋應用、模型、基礎設施、芯片和能源的五層架構。



7. 據《日經亞洲》(Nikkei Asia)專欄文章引述知情人士指出，字節跳動董事會在5月初的一次會議上得出結論，認為該公司近期不太可能上市，原因是公司估值只會愈來愈高。目前字節跳動的股票在非公開市場的估值已超6000億美元，美銀一位資深科技投資銀行家認為，這使得字節跳動市值達到1萬億美元完全有可能。文章稱，預計字節最終上市（很可能在香港）後，將引發市場對中國科技公司乃至整體市場的情緒轉變，與此同時，風險投資家們也將伺機尋找下一個字節跳動。



8. 據深圳貝殼研究院監測，端午假期，貝殼深圳合作門店二手房簽約量較去年同期增長28%，創下近六年同期新高。樂有家門店數據顯示，端午小長假深圳一二手住宅合計簽約量比2025年上漲17%，同時也是近五年同期最高值；其中一手住宅上漲9%，二手住宅上漲21%。深圳中原數據顯示，端午假期中原門店日均帶看量對比6月中上旬漲幅達52%，小長假有效拉動線下客源，市場回暖信號清晰顯現。此外，截至6月21日，本月深圳全市一二手住宅累計成交已超六千套。