《鍾之日記》恒指未止跌，智譜逆市漲

6月22日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美伊和談存變數，亞太股市個別走，港股端午假期後繼續低開低走，跌幅一度擴大至接近500點，曾跌穿23500點水平。不過智譜(02513)逆市大漲，中資券商亦表現強勢，A股午後急升，帶動恒指跌幅收窄，全日收報23768，跌156點或0.7%，主板成交逾3486億元。



*滬綜指收漲1.78%，重上4100大關*



滬綜指今日收高1.78%創4月初以來最大單日漲幅，收報4163.10點，重上4100大關；深成指漲2.13%，創業板飆2.52%；滬深兩市成交額高達3.7萬億元（人民幣．下同），創年1月14日以來新高，較上個交易日放量4271億元或13%。分析人士稱，在政策托底、外部地緣緩和的雙重共振下，結構性牛市料將持續。



證券、保險等大金融板塊領漲，分別升7.2%及7%；中信建投(滬:601066)、廣發證券(深:000776)及新華保險(滬:601336)升停。國泰海通分析師報告指出，最新召開的陸家嘴論壇為券商、保險帶來政策紅利。人行將研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具；中證監則表示將擴大第五套標準適用範圍至人工智能領域，同時有序推進深化創業板改革等。



反觀機器人概念則領跌大市，福光股份(滬:688010)、博眾精工(滬:688097)均挫一成。今日第四屆鏈博會在北京舉行，本屆共設置數智科技、先進製造、綠色農業、健康生活、智能汽車、清潔能源等六大鏈條和供應鏈服務展區。智能人形機器人為展會一大亮點。



*智譜飆15%，中國力推AI消費領域普及*



內地多部門在端午假期前聯合公布了推動人工智能技術在消費領域普及應用的實施意見，進一步助燃大模型熱潮。智譜(02513)今日盤中一度飆逾四成高見2980元，總市值突破1萬億元，最後全日收升15.1%，報2410元，連升7日；稀宇科技(MiniMax)(00100)亦曾飆28%，之後漲幅回落至23.9%，收報616.5元。



商務部等8部門上周發布《關於加快「人工智能+消費」發展的實施意見》，以推動人工智能與消費深度融合為主線，以擴大智能商品消費、賦能服務消費、創新消費場景為重點，以人工智能新產品新服務新場景示範應用為路徑，提出5方面17條舉措。



《實施意見》提出將統籌用好現有資金渠道，推動人工智能技術在消費領域的普及應用，落實好數碼和智能產品購新政策，鼓勵地方重點支持「人工智能+」行動明確的新一代智能終端等消費。內地將推動人工智能與居家、養老、文化旅遊和教育教學等服務深度融合，促進生活性服務業智能化升級，人工智能更好賦能服務消費。商業創新方面，促進人工智能在批發零售、電子商務、物流配送等重點領域的應用推廣，加快商業設施的智能化改造等。



另值得一提，智譜早前發表的GLM-5.2模型，上線後反應不俗。富瑞報告指，GLM-5.2在Artificial Analysis模型智能指數中排名全球第三，為中國模型首次打入前三位，在編程及智能體能力上分別排名全球第四及第二，成為中國AI的發展里程碑。



*政策利好信號持續釋放，券商保險齊走高*



商務部、國家發展改革委、財政部今日印發《利用外資固穩促優行動方案》，圍繞擴大市場准入、提升外商投資便利度、提高投資促進水平、健全外商投資服務保障體系及優化外資管理五方面提出15條舉措。



《方案》提出，支持外資機構依法開展基金投資顧問業務。優化跨境業務管理，為重點外資企業提供跨境融資便利化額度。引導境內銀行對大型外資企業推出「代客制單」國際結算單證服務。優化交易所上市申報前預溝通服務，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資。



受惠內地推出金融層面提振措施，券商股今日造好，廣發証券(01776)升9.7%，報18.6元；中信建投証券(06066)揚8.6%，報12.86元；中金(03908)升7.9%，東方證券(03958)和中信証券(06030)均漲超6%，招商證券(06099)彈超4%。



另外，上周舉行的2026陸家嘴論壇亦釋放多個政策利好信號。論壇明確提出深化「兩創板」改革，將科創板第五套上市標準適用範圍擴大至人工智能領域，並支持滬深交易所推出主動ETF、啟動商業不動產REITs試點等。



機構分析，相關政策有望帶動券商投行、資管、財富管理等業務多點擴容，頭部券商在資本實力與綜合牌照方面更具受益基礎。與此同時，保險行業延續嚴監管、促高質量發展的導向，有助於頭部險企價值轉型與盈利穩定。內險股亦走高，中國人壽(02628)漲約8%，新華保險(01336)、中國太平(00966)升超6%，中國太保(02601)收高4%。



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