《Ａ股焦點》博瑞醫藥一度跌停，實控人因涉操縱市場被取保候審

6月19日，博瑞醫藥(滬:688166)公告稱，公司於6月18日收到公司實際控制人袁建棟通知，因涉嫌操縱證券市場案，根據相關法規，蘇州市公安局對袁建棟出具了《取保候審決定書》，期限自2026年6月18日起算。



公司表示，袁建棟目前在上市公司擔任董事長兼總經理，並代行財務總監、董事會秘書職責，公司日常經營管理由公司各職能部門負責。目前，公司生產經營運作正常，各項工作有序開展，上述事項不涉及上市公司生產經營活動，不會對公司日常經營產生影響。為確保完善公司治理結構，公司將盡快於一個月內補選財務總監、董事會秘書，並將及時就補選事項履行信息披露義務。



博瑞醫藥今日一度跌停，現跌逾16%，報36.26元人民幣。



公開資料顯示，2026年3月底，博瑞醫藥原董事、財務總監鄒元來辭職；5月下旬，原董事、董事會秘書丁楠因個人工作調整離任。隨後，財務總監與董事會秘書職責一直由袁建棟代行，加上其原有的董事長、總經理職位，一人橫跨決策、經營、財務監督與信息披露四大核心職能。今年4月，袁建棟女兒袁芬妮被補選為董事，家族色彩進一步加深。

《經濟通通訊社22日專訊》