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22/06/2026 12:06

雷軍回應與董明珠「十億賭約」：後悔開這個玩笑

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 雷軍6月21日回應與董明珠十億賭約，稱後悔
▷ 賭約始於2013年央視活動，約定五年營收勝負
▷ 2018年格力營收1981億，小米1749億；2019年小米超格力

　　據《界面新聞》報道，6月21日，在第三十二屆北京國際圖書博覽會「大使會客廳特別場」上，小米(01810)創始人雷軍與作家劉震雲跨界對談時主動提起2013年和格力電器(深:000651)董事長董明珠的十億元（人民幣．下同）賭約。

　　雷軍表示，「2013年我參加央視一個活動，我跟格力的董明珠董大姐打了個賭，本來就打個賭，本來開玩笑，後來麻煩了，董大姐當真了，這個當真的後果也很嚴重，董大姐在很多場合裏面，講的都特別特別難聽，我就不復述了。後來甚至董大姐說她要做手機，這種局面下我們壓力也很大，我們後來就做了空調。」

　　「我今天想起來，我覺得當時不應該跟董大姐開這個玩笑。」雷軍說道，「其實2012年的時候，格力1200多億，我們剛創業，我們是200多億，他們是1200多億。當時我們打了一個賭，就說五年之內小米這個輕模式會超過格力這個重模式。本來就打個賭，在做活動，結果董大姐可能被冒犯了或者被激怒了，就開始從頭到尾地批評我和批評小米。」

*2019年小米營收超過格力*

　　公開資料顯示，雷軍與董明珠的「10億賭約」始於2013年12月12日的央視「中國經濟年度人物」頒獎盛典。當時雷軍提出，如果小米5年內營業額擊敗格力，董明珠輸他一塊錢。而董明珠則回應「要賭就賭10億」。

　　根據雙方財報，2018年五年期滿時，格力電器營收為1981.23億元，小米營收為1749億元，小米未能超過格力。但到了2019年，小米的營收正式超過了格力。
《經濟通通訊社22日專訊》

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