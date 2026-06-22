【提振內房】深圳端午二手房簽約量同比增28%，創近六年同期新高

深圳樓市6月維持熱度，端午小長假期間市場成交增長明顯。據深圳貝殼研究院監測，端午假期，貝殼深圳合作門店二手房簽約量較去年同期增長28%，創下近六年同期新高。樂有家門店數據顯示，端午小長假深圳一二手住宅合計簽約量比2025年上漲17%，同時也是近五年同期最高值；其中一手住宅上漲9%，二手住宅上漲21%。



深圳中原數據顯示，端午假期中原門店日均帶看量對比6月中上旬漲幅達52%，小長假有效拉動線下客源，市場回暖信號清晰顯現。此外，截至6月21日，本月深圳全市一二手住宅累計成交已超六千套。其中，新房住宅累計成交2641套，二手住宅累計過戶3623套。



深圳貝殼研究院院長肖小平認為，端午小長假成交同比走高，核心源於前期政策持續釋放紅利，疊加小長假完整看房窗口期，積壓剛需與置換改善需求集中釋放。不同於往年單純剛需拉動，今年呈現「兩端同步走量」：低總價剛需房源消化提速，南山、福田千萬級改善房源成交佔比同步抬升，市場不再是單一客群支撐，剛需上車、改善換房形成良性循環，持續帶動市場流通。

《經濟通通訊社22日專訊》