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AH股新聞

22/06/2026 09:22

【人行操作】內地6月LPR連續13個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%

　　人民銀行今日公布6月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第13個月持穩。

　　《路透》此前的調查顯示，中國5月經濟K型分化，人行最新宣布的增加隔夜逆回購等舉措，多側重於對短端利率調控等方面，大的貨幣政策預期相對穩定，本月LPR缺少調整動力。
《經濟通通訊社22日專訊》

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