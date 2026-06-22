【人行操作】內地6月LPR連續13個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%

人民銀行今日公布6月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第13個月持穩。
《路透》此前的調查顯示，中國5月經濟K型分化，人行最新宣布的增加隔夜逆回購等舉措，多側重於對短端利率調控等方面，大的貨幣政策預期相對穩定，本月LPR缺少調整動力。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票
22/06/2026 09:22
人民銀行今日公布6月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第13個月持穩。
《路透》此前的調查顯示，中國5月經濟K型分化，人行最新宣布的增加隔夜逆回購等舉措，多側重於對短端利率調控等方面，大的貨幣政策預期相對穩定，本月LPR缺少調整動力。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N