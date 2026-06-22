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22/06/2026 17:00

【聚焦數據】內地前5月財收增4%、支出增0.8%，證券印花稅收入大漲88.8%

　　財政部公布，1-5月，全國一般公共預算收入100,465億元（人民幣．下同），同比增長4%。其中，全國稅收收入82617億元，同比增長4.4%；非稅收入17848億元，同比增長2.2%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入43850億元，同比增長5.7%；地方一般公共預算本級收入56615億元，同比增長2.7%。

　　1-5月，印花稅收入2426億元，同比增長35.8%。其中，證券交易印花稅收入1262億元，同比增長88.8%。

　　1-5月，全國政府性基金預算收入12518億元，同比下降19.2%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2042億元，同比增長10.5%；地方政府性基金預算本級收入10476億元，同比下降23.2%，其中，國有土地使用權出讓收入8048億元，同比下降28.7%。

　　支出方面，1-5月全國一般公共預算支出113,877億元，同比增長0.8%。中央一般公共預算本級支出16815億元，同比增6.5%；地方一般公共預算支出97062億元，同比降0.1%。
《經濟通通訊社22日專訊》

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