《Ａ股行情》滬綜指高開0.08%，6月LPR連續13個月維持不變

滬深股市今早輕微高開，滬綜指高開0.08%，報4093.95點，深成指高開0.41%，創業板指高開0.48%，盤初醫藥股集體走低，至於礦物股及券商表現活躍。



人行公布6月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第13個月持穩。《路透》此前調查顯示，中國5月經濟K型分化，人行最新宣布的增加隔夜逆回購等舉措，多側重於對短端利率調控等方面，大的貨幣政策預期相對穩定，本月LPR缺少調整動力。



市場分析指，伴隨此前高油價對全球經濟的拖累效應顯現，以及美國關稅政策還有較大不確定性，下半年我國出口增速有下行趨勢，而國內消費、投資需求需要提振。因此，下半年穩增長政策有望加碼，實施政策性降息的可能性比較大，估計降息幅度會在10到20個基點左右，進而帶動LPR報價跟進下調。



另外，人行今日進行4765億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有8180億元逆回購到期，即今日淨回籠3415億元。本周公開市場共19358億元逆回購到期，周四(25日)將有3000億元MLF到期。

《經濟通通訊社22日專訊》