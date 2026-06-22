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AH股新聞

22/06/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.18%，培育鑽石、金融股集體走強

　　滬深股市今早走勢反覆，三大指數上午集體收升，滬綜指升0.18%報4098.01點，逼近4100點，深成指揚0.39%，創業板指衝高後升幅收窄至0.74%。滬深兩市半日成交額25044億元（人民幣．下同），較上個交易日億元放量3679億元或17%。

　　財政部公告，列明將禁止政府採購46家美國企業的產品，其中包括洛克希德．馬丁、雷神等美國軍企，在華美資企業不包括在內。商務部同日也發布公告，將10家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止出口經營者對這10家實體出口兩用物項，以反制美國此前將中國企業列入涉軍企業名單。

　　盤面上，培育鑽石概念領漲，指數揚6.9%，力量鑽石(深:301071)、黃河旋風(滬:600172)等多股漲停。東吳證券指出，隨著AI芯片不斷升級，功率密度愈來愈高，散熱問題亟需解決，金剛石是新一代散熱方案的重要選擇。英特爾現任CEO陳立武近日也透露，投資了一家人造金剛石晶圓公司，看好鑽石作為散熱材料在芯片封裝領域的應用潛力。

　　保險、證券板塊集體反彈，廣發證券(深:000776)漲停，長江證券(深:000783)接近漲停，新華保險(滬:601336)升超7%。消息面上，陸家嘴論壇釋放多項政策紅利，進一步提升資本市場服務能力。

　　下跌方面，軍工、酒店餐飲、醫療板塊跌幅居前。
《經濟通通訊社22日專訊》

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