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AH股新聞

22/06/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收漲1.78%重上4100，兩市成交達3.7萬億五個月高

　　滬綜指今日收高1.78%報4163.10點，重上4100大關，深成指漲2.13%，創業板飆2.52%；滬深兩市成交額高達3.7萬億元（人民幣．下同），創年1月14日以來新高，較上個交易日放量4271億元或13%。分析人士稱，在政策托底、外部地緣緩和的雙重共振下，結構性牛市料將持續。

　　證券、保險等大金融板塊領漲，分別升7.2%及7%；中信建投(滬:601066)、廣發證券(深:000776)及新華保險(滬:601336)升停。國泰海通分析師報告指出，最新召開的陸家嘴論壇為券商、保險帶來政策紅利。人行將研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具；中證監則表示將擴大第五套標準適用範圍至人工智能領域，同時有序推進深化創業板改革等。

　　至於機器人概念則領跌大市，福光股份(滬:688010)、博眾精工(滬:688097)均挫一成。今日第四屆鏈博會在北京舉行，本屆共設置數智科技、先進製造、綠色農業、健康生活、智能汽車、清潔能源等六大鏈條和供應鏈服務展區。智能人形機器人為展會一大亮點。

　　國務院副總理丁薛祥在開幕式上表示，中國的產業競爭力從來不是因為保護和補貼，而是由改革開放所催生，有完整的產業體系、超大規模市場、海量人才持續創新等因素共同作用的結果。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3005059.66+2.39　
上證指數4163.10+1.7817040.00
深證成指16372.50+2.1320332.00
創業板指4359.39+2.52　
科創501948.93+1.96　
B股指數278.72+1.672.05
深證B指1137.60+0.291.15

《經濟通通訊社22日專訊》

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