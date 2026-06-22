《香江策論－張憶東》海峽重開、寒風收斂，AI牛市擴散，SMART精選硬核資產

一、「夏日寒風」將伴隨美伊協議而降級，從潛在的中級調整風險轉為超級牛市的震盪



霍爾木茲海峽困局正是本輪「夏日寒風」的核心源頭，其短期影響全球風險偏好，中期則通過影響油價、通脹預期而最終影響全球資產定價的錨--美債10年期收益率。二季度至今，全球股市出現一輪明顯震盪調整，先是傳統行業遭遇AI行情的虹吸效應，之後AI行情也出現分化和一定程度的調整。



美伊達成協議，雖然所謂協議實質上是各取所需的諒解備忘錄，伊朗為了拯救不堪重負的民生經濟，美國總統為了儘快從中東困局脫身而聚焦中期選舉，但依然是超預期的，最重要的是開放霍爾木茲海峽。



重新開放霍爾木茲海峽將導致「夏日寒風」降級、美債長端利率上行衝擊力減弱。短期來看，將提升全球風險偏好，特別是AI主線行情率先修復、強者更強。



二、AI牛市在短期反彈之後將呈現高波動性，「夏日寒風」7月仍有擾動，屆時將是AI主線擴散的契機



美債長端利率中期不排除仍有進一步上行風險，主要是高位油價的傳導效應，疊加美國經濟的韌性和美債供給壓力。我們認為重新開放霍爾木茲海峽之後，油價可能超預期反彈，主要是因為戰略儲備補庫存疊加戰爭導致中東油氣基礎設施受損等。



短期反彈之後，後續的夏季行情將有望呈現大盤區間震盪、主線行情擴散，為秋季行情蓄力：1。美國科技行業的股權和債權融資壓力愈來愈大。2.AI行情交易依然過度擁擠，以時間換空間來釋放擁擠度風險的概率較大。



三、AI超級牛市進入下半場，長期維度的思考--AI剛性泡沫破滅的可能情形



情景一、美國通脹反噬和美聯儲緊縮。歷史規律，每次「這次不一樣」行情的破滅往往都是加息周期導致的，必要條件是核心通脹。AI科技革命的盡頭是能源、資源以及藍領勞動力，最終美國通脹將導致加息周期。



情景二、AI需求遭遇政治天花板：第一次工業革命時期圈地運動的現代版重演，政治逐步給AI發展立規矩。



四、投資策略：順應AI牛市高波動，愛在深秋，SMART策略精選硬核資產，AI行情有望擴散



投資邏輯是面對AI縮圈投資引發的震盪，耐心進行景氣投資，按照SMART策略進行左側布局，精選AI核心主綫的高景氣短缺資產（光、存儲、PCB、IDC、半導體設備等），逢低布局資源、能源、出海產業鏈（有色、化工、航運等）、「含AI量」高的券商等。



立足中期，隨著美債長端利率上行衝擊的緩解，秋季行情將呈現更多元化，AI主綫行情將擴散。當前，基於景氣投資，建議從精選「最強成長」的AI稀缺資產，向業績和估值性價比更高的景氣資產擴散。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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