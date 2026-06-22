《Ａ股焦點》中船特氣創新高，公司提示勿放大六氟化鎢對業績影響

特種氣體公司中船特氣(滬:688146)早盤一度創下歷史新高399.5元人民幣，儘管公司提示勿過度放大六氟化鎢對業績的影響，現價仍漲6.7%，報388.25元人民幣。



中船特氣公告稱，近期六氟化鎢產品關注度較高，公司關注到有媒體報道及市場傳聞提及公司六氟化鎢產品產能、產品價格、產品規格、產品訂單等內容。公司鄭重提醒廣大投資者，勿過度放大單一產品對公司業績的影響。

《經濟通通訊社22日專訊》