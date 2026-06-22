《神州能源》國家能源集團：煤炭板塊全速穩產增產，護航區域電力負荷高峰需求

國家能源投資集團有限責任公司發文稱，據國家氣候中心預測，今年夏季全國平均氣溫較常年偏高，高溫日數較常年偏多。國家能源集團充分發揮煤電化運一體化運營優勢，各環節全面發力，堅決扛起迎峰度夏保供重任。煤炭保供是電力穩發底線支撐。國家能源集團煤炭板塊全速穩產增產、統籌內外資源、抓實設備運維，錨定高產穩供目標築牢能源保供根基，全力護航區域電力負荷高峰需求。

《經濟通通訊社22日專訊》