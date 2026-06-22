《中國要聞》王毅印度晤伊朗高層：停火助開啟伊美關係新前景

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據外交部官網消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日在新德里會見伊朗最高國家安全委員會副秘書內扎米普爾。



王毅表示，中方歡迎伊美雙方在巴基斯坦、卡塔爾協助下啟動諒解備忘錄後續磋商，並就下步談判機制形成共識。諒解備忘錄十四點核心條款來之不易，明確提出立即永久停止敵對行動，不再使用或威脅使用武力，相互尊重彼此主權和領土完整，避免干涉對方內政等，這些內容體現了平等精神，符合聯合國憲章宗旨，符合國際關係準則。維護和落實好諒解備忘錄，有助於鞏固得來不易的停火局面，有助於開啟伊美關係新的前景，有助於讓和平重返中東地區，不僅符合伊方國家和民族的根本利益，也順應國際社會的共同期待。



王毅指出，中方作為伊朗全面戰略夥伴，始終秉持公正立場，支持一切有助於和平的努力，支持伊方維護主權安全和民族尊嚴，支持伊朗改善同海灣各國及地區國家關係，願繼續以自己的方式提供協助，為早日恢復地區和平安寧發揮建設性作用。伊朗是中國的全面戰略夥伴，雙方有著傳統友誼。中方始終從戰略和長遠角度把握推進中伊關係，願同伊方一道，加強高層交往、鞏固政治互信、深化務實合作，推動中伊關係行穩致遠。



內扎米普爾通報了中東局勢和伊美談判最新情況，衷心感謝中方堅持勸和止戰，高度贊賞習近平主席就維護中東和平穩定提出的四點主張，期待中方繼續發揮重要作用，助推伊美第一階段諒解備忘錄得到切實執行。內扎米普爾表示，伊中關係十分重要，伊方始終高度重視對華關係，高度贊賞中國在國際和地區事務中發揮的積極作用。深化兩國全面戰略夥伴關係是伊朗各界共識。伊方堅定恪守一個中國原則，願同中方進一步密切各層級往來，強化相互支持，深挖合作潛力，加強在金磚國家等多邊框架下協作，攜手應對共同挑戰。

《經濟通通訊社22日專訊》