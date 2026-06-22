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AH股新聞

22/06/2026 08:02

寧德時代(03750)發行人主體評級獲惠譽上調至「A」，評級展望「穩定」

　　寧德時代(03750)(深:300750)公布，於上周四（18日），惠譽國際評級披露將該集團的發行人主體評級從「A-」上調至「A」，評級展望為「穩定」。

　　惠譽認為，此次評級上調反映該集團的業務狀況有所增強，這得益於強勁的行業長期增長前景、日趨穩固的全球市場領先地位，以及不斷提升的終端市場多元化程度。同時，此次評級上調也反映該集團持續保持強勁財務狀況的能力，包括較高的盈利能力、穩健的自由現金流生成能力以及充裕的淨現金頭寸。

　　該集團指，公司主體信用評級情況為惠譽對集團主體國際信用評級為「A」，穆迪評級對集團主體國際信用評級為「A3」，標普全球評級對集團主體國際信用評級為「A-」，及聯合資信評估對集團主體國內信用評級為「AAA」。

*發科創債券超購1.4倍籌獲20億人幣*

　　另外，該集團指，2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第二期），發行規模為20億元人民幣，為規劃上限，票面利率1.49%，超額認購1.4倍。發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方未參與認購。多名債券主承銷商及關聯方參與認購，合計獲配12.2億元人民幣，佔發行金額61%。
《經濟通通訊社22日專訊》

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