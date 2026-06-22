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AH股新聞

22/06/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周四(18日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)5838.25
瀾起科技(688008)4204.43
工業富聯(601138)3583.52
兆易創新(603986)3282.69
海光信息(688041)2737.36
佰維存儲(688525)2333.15
中國巨石(600176)2328.47
生益科技(600183)2288.56
長電科技(600584)2164.12
中天科技(600522)2015.30
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)7372.32
寧德時代(300750)5309.15
東山精密(002384)4916.00
新易盛(300502)4276.12
三環集團(300408)3005.28
勝宏科技(300476)2732.78
京東方A(000725)2369.36
立訊精密(002475)2295.50
北方華創(002371)2226.29
國瓷材料(300285)2129.63

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》

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