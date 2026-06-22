《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周四(18日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|5838.25
|瀾起科技
|(688008)
|4204.43
|工業富聯
|(601138)
|3583.52
|兆易創新
|(603986)
|3282.69
|海光信息
|(688041)
|2737.36
|佰維存儲
|(688525)
|2333.15
|中國巨石
|(600176)
|2328.47
|生益科技
|(600183)
|2288.56
|長電科技
|(600584)
|2164.12
|中天科技
|(600522)
|2015.30
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|7372.32
|寧德時代
|(300750)
|5309.15
|東山精密
|(002384)
|4916.00
|新易盛
|(300502)
|4276.12
|三環集團
|(300408)
|3005.28
|勝宏科技
|(300476)
|2732.78
|京東方A
|(000725)
|2369.36
|立訊精密
|(002475)
|2295.50
|北方華創
|(002371)
|2226.29
|國瓷材料
|(300285)
|2129.63
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
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