《駐京專電》李強大連調研，促大力發展高端裝備製造業

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國務院總理李強22日在遼寧省大連市調研。他強調，要堅持智能化、綠色化、融合化方向，加強原創性、引領性科技攻關，強化產業基礎再造，大力發展高端裝備製造業，加快建設現代化產業體系，為高質量發展不斷注入新動能。



*造船須緊盯國際前沿，打造先進製造業集群*



李強首先來到大連船舶重工集團有限公司，他指出，高端船舶製造具有高技術、高難度、高附加值的特點，產業鏈條長、輻射帶動效應大。要強化企業創新主體地位，支持整機和零部件企業、裝備和用戶企業開展協同攻關，加快關鍵技術研發突破，培養造就一批掌握精湛技藝、具有豐富經驗的技術骨幹和產業工人，進一步提升自主創新能力，通過經營理念創新和產品、服務迭代升級來創造市場、引領市場，不斷鞏固拓展船舶和海洋工程裝備產業優勢。



大連造船業擁有悠久歷史，在發展高端裝備製造業方面有比較好的基礎，要緊盯國際前沿，聚焦關鍵領域持續攻堅，加強行業內交流合作，著力打造先進製造業集群、建設世界一流造船基地。



*推進新一代核電技術安全應用，服務低碳發展*



在一重集團大連核電石化有限公司，李強詳細了解核電、石化等裝備研制情況，走進車間察看核反應堆壓力容器加工製造，細致詢問重大工程項目運行狀況。



他強調，先進核電等高端裝備對國家能源、產業、科技安全意義重大。要強化科技創新和產業創新深度融合，加快科技成果轉化，提升原創設計能力和精工製造能力，推進新一代核電技術的安全應用，更好服務綠色低碳發展。



李強指出，建設現代化產業體系，不僅要培育壯大新興產業和未來產業，也要優化提升傳統產業。高端石化裝備研發生產對相關產業提質增效具有重要的基礎性作用，要強化數智技術賦能，推進標準更新升級，嚴格環保、能效、質量等規範管理，突破一批標誌性重大技術裝備，提升產業鏈供應鏈韌性，不斷增強核心競爭力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》