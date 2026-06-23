《駐京專電》工信部就機器人在變電站等多場景應用標準徵求意見

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工信部近日發布通知，就多項人形機器人行業標準制修訂計劃項目公開徵求意見。此次擬制定的標準涵蓋變電站、家電製造等多個應用場景，旨在為人形機器人的技術發展和規模化應用提供規範指引。



變電站作為電網的核心樞紐，其巡檢工作對設備安全運行至關重要。目前，變電站智能巡檢主要依賴輪式或履帶式機器人，但這類機器人存在明顯局限--約30%的巡檢點位因地形複雜或空間狹窄成為「盲區」。人形機器人憑借類人運動形態、雙足行走能力及多關節協同操作優勢，可有效彌補現有設備的不足。然而，標準缺失已成為制約變電站人形機器人規模化應用的關鍵因素，亟需建立統一的技術規範體系。



*擬制定人形機器人變電站、家電製造場景技術要求*



針對變電站場景，擬制定的《人形機器人變電站場景技術要求》將構建專用術語體系，從運動性能、環境適應性、安全要求等八個維度制定技術指標，並規範全流程應用管理。該標準通過明確測試評價方法，將破解行業「不敢用、不能用、不好用」的實踐困境，為設備研發、驗收及運維提供技術依據。



在家電製造領域，人形機器人已進入實際應用階段。國內多家智能家電企業已在生產線上部署人形機器人執行裝配、檢測等任務，但作業效果評估標準尚屬空白。此次擬制定的《人形機器人家電製造場景技術要求》將建立作業效果評估指標體系，涵蓋操作精度、效率、穩定性等核心參數，並詳細規定評估流程與方法。該標準不僅能為製造商提供技術優化方向，還可幫助使用方科學評估設備性能，其評估框架對其他工業場景具有參考價值。



除上述專項標準外，本次徵求意見項目還包括售後服務規範和互連系統技術要求等通用標準。其中，《人形機器人與具身智能售後服務規範》將明確故障響應、維修保養等服務流程；《人形機器人互連系統通用技術要求》則聚焦設備間數據交互與協同控制標準。這些標準的制定將推動人形機器人產業向規範化、專業化方向發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》