《駐京專電》商務部：支持地方開展汽車流通消費改革試點，激活消費動能

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商務部等8部門公布《關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知》以及汽車流通消費改革試點城市名單，國新辦就全鏈條擴大汽車消費有關情況舉行新聞發布會，商務部副部長盛秋平在會上表示，這次出台通知，支持地方開展汽車流通消費改革試點，順應汽車市場變革趨勢，堅持政策支持和改革創新並舉，進一步激活消費動能。



*出台專項政策，圍繞汽車改裝等提對策舉措*



盛秋平指出，總的工作措施體現在三個方面：一是既有統一部署，又有先行先試。統一部署方面，國家層面出台專項政策，圍繞汽車改裝、汽車賽事、房車露營、汽車維修、汽車租賃、傳統經典車等後市場領域存在的管理制度不完善、標準體系不健全、優質供給不充分等問題，提出系列對策舉措。先行先試方面，開展汽車流通消費改革試點，在全國範圍擇優確定了40個試點城市，支持地方圍繞汽車後市場，以及新車消費、二手車流通、報廢車回收利用等環節，聚焦短板堵點，因地制宜改革創新、先行先試，推動形成各具特色的試點成果。



*指導杭州、深圳等探索優化汽車限購*



二是既注重盤活存量，又堅持做優增量。盤活存量方面，支持試點城市依托現有的整車企業、汽車市場、汽車賽道、文創園區等設施，創新打造汽車消費新場景新業態新模式，提高資源利用效率。比如，上海、天津等國際消費中心城市用好國際汽車賽道資源，積極籌辦國內外知名汽車賽事，聯動舉辦商旅文體健融合的促消費活動。



做優增量方面，指導杭州、深圳等試點城市探索優化汽車限購，滿足潛在的購車需求。支持試點城市用好自貿試驗區、綜合保稅區等便利條件，探索開展汽車保稅改裝、傳統經典車「保稅+展示」、汽車租賃等活動，做大做優特色產業。比如，雄安新區立足北京非首都功能疏解首要定位，創新發展汽車租賃，支持遷入企業批量購置新車，以租賃形式提供給員工使用，滿足員工在京津冀之間往返用車需求。



*放寬房車露營、皮卡車進城等限制*



三是深化汽車消費從購買管理向使用管理轉變。對具備條件的領域，比如二手車交易、房車露營、皮卡車進城等，將會同相關部門，加快推動放寬限制，同步跟進完善相關制度規則。為了更好地統籌發展和安全，明確對汽車改裝實施分級分類管理，引導支持汽車改裝行業規範有序發展。



給予地方一定的自主空間，支持汽車流通消費改革試點城市，經上級授權或在地方事權範圍內，大膽改革創新。比如，支持試點城市研究簡化房車營地用地審批流程，降低企業行政成本，探索可複制可推廣的經驗做法。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》