《駐京專電》商務部：以舊換新累計帶動商品銷售額達5萬億，汽車佔63%

商務部市場運行和消費促進司司長楊沐在國新辦發布會上表示，截至6月22日，消費以舊換新已經累計帶動相關商品銷售額達到5萬億元（人民幣．下同），惠及6.3億人次。其中，汽車以舊換新銷售額佔比63%。



他表示，汽車以舊換新政策實施兩年多來，已累計支持超過2100萬人次換購新車，平均每輛汽車得到補貼1.4萬元。政策幫助了更多居民將老舊車輛加快更新成為綠色、智能汽車，實現「有車開」到「開好車」升級。政策實施以來，國內乘用車零售中，超四成車輛享受了以舊換新補貼。政策還促進了汽車置換流通，帶動二手車消費。今年1-5月，二手車交易810萬輛，逆勢增長2.3%。



*5月新能源乘用車市場滲透率達62.9%*



2025年，中國新能源乘用車市場滲透率達到53.9%，較政策實施前的2023年提升18.2個百分點；今年滲透率還在進一步提升，4月達到61.4%、5月達到62.9%，連續兩個月超過60%，創歷史新高，推動汽車電動化轉型趨勢進一步加快。



下一步，商務部將以更實舉措推動汽車以舊換新提質增效。突出三個「優」：一是優化便民服務，指導各地持續提升兌付效率，讓補貼資金高效直達消費者；二是優化數智賦能，迭代升級以舊換新信息系統，進一步便利補貼申領和審核；三是優化參與體驗，用好汽車後市場等支持舉措。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》