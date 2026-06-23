中銀香港(02388)助力澳洲國民銀行發行大洋洲首筆雲吞債

中銀香港(02388)協助澳洲國民銀行(National Australia Bank Limited)首次發行港元公募債券（雲吞債），這亦是大洋洲地區首筆雲吞債，具有里程碑意義。中銀香港首次為澳洲國民銀行承銷公募債券，並擔任此次債券發行的聯席牽頭經辦人。



本次債券發行規模為3年期25億港元，定價為3.699%。債券於香港金管局債務工具中央結算系統(CMU)進行託管及結算。簿記建檔峰值訂單規模達67億港元，訂單倍數高達2.68倍，獲得本地及國際投資者的廣泛認購。中銀香港全程參與此次發債項目的執行與安排，並擔任此次交易的結算交割行。



中銀香港副總裁王化斌表示，中銀香港非常榮幸協助澳洲國民銀行成功發行其首筆港幣計價公募債券。作為大洋洲地區首筆雲吞債，本次發行不僅體現了國際頂級金融機構對港元債券市場的高度認可，更進一步豐富了港元債券市場的發行人結構和地域多元性。



他指出，澳洲國民銀行選擇以香港金管局CMU系統作為結算平台，亦彰顯國際市場對香港金融基礎設施的充分信賴，有助於提升港元債券市場的國際化水平和運作效率。展望未來，中銀香港將繼續深化與全球優質金融機構的合作，積極推動港元債券市場的國際化發展，為鞏固提升香港國際金融中心地位貢獻力量。

《經濟通通訊社23日專訊》