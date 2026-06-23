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AH股新聞

23/06/2026 08:10

《港滬深通》港股總市值44.9萬億元，滬深104.4萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(22日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2426307170541289338
H股總數
(隻)		47715----
上市非H股內
地企業(隻)		106057----
上市證券
(隻)		17306308----
總市值
(億元)		4481067645390661018503271380
流通市值
(億元)		--517844711430194380
平均PE
(倍)		12.3231.3114.2510.4934.989.84
成交
百萬元		348727　　　23065202034363
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社23日專訊》

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