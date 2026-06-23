《港滬深通》港股總市值44.9萬億元，滬深104.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(22日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2426 307 1705 41 2893 38 H股總數

(隻) 477 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17306 308 - - - - 總市值

(億元) 448106 764 539066 1018 503271 380 流通市值

(億元) - - 517844 711 430194 380 平均PE

(倍) 12.32 31.31 14.25 10.49 34.98 9.84 成交

百萬元 348727 2306520 2034363

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社23日專訊》