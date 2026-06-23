《港滬深通》港股總市值44.9萬億元，滬深104.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(22日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2426
|307
|1705
|41
|2893
|38
|H股總數
(隻)
|477
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17306
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|448106
|764
|539066
|1018
|503271
|380
|流通市值
(億元)
|-
|-
|517844
|711
|430194
|380
|平均PE
(倍)
|12.32
|31.31
|14.25
|10.49
|34.98
|9.84
|成交
百萬元
|348727
|2306520
|2034363
《經濟通通訊社23日專訊》
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