《鍾之日記》恒指五連跌，科網電商挫

6月23日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場對美聯儲加息的預期升溫，亞洲股市今日普跌。港股4日累瀉1074點後，今早輕微高開，惟其後沽壓湧現，掉頭下跌。電商股因「618」表現平平集體走頹，資源股更是拖低大市主力，恒指午後跌幅擴大，一度挫逾500點，最終收報23336，跌432點或1.8%，五連跌，主板成交近3344億元。



*滬綜指收跌1.37%，創業板重挫3.8%*



滬綜指周一（22日）大漲後，今日震盪調整，收跌1.37%報4106.25點，深成指也跌3.17%，創業板指重挫3.84%。滬深兩市全日成交3.44萬億元人民幣，較上個交易日少8%。



《路透》引述最新數據，中國公募基金規模5月份再創新高，但其中股票基金卻出現環比下滑，顯示資金已出現分歧。此外，追蹤創業板和科創板的重要ETF也出現大幅縮水態勢，這或是「國家隊」等大資金高位撤離的跡象。



有色金屬板塊大幅收跌7.5%，中金黃金(滬:600489)、江西銅業(滬:600362)、中稀有色(滬:600259)等多股跌停。有券商分析，美聯儲的加息預期讓有色金屬和科技板塊都大跌，短線市場情緒可能已經走弱，警惕高位的科技股兌現情緒進一步傳導。金價承壓，現貨金下跌1.7%，報每盎司4119.13美元。科技股亦重挫，PCB、CPO概念跌幅居前。



*騰訊跌逾4%，AI助手「小微」獲大行看好*



據《彭博》引述知情人士報道，騰訊(00700)正在洽談退出對日本幾家遊戲工作室的投資，其中包括在東京上市的Marvelous，這是騰訊重新評估其全球投資組合行動的一部分。騰訊今日股價走低，盤中一度跌至逾一年新低的413.6元，最終收挫4.2%，報414.8元；今年以來，騰訊股價已累跌約三成。



知情人士透露，騰訊正在評估其在多家工作室的少數股權，部分情況下準備將股份出售回給原管理團隊，即使可能因此造成虧損。據悉，騰訊退出投資的標準之一是，該公司會考慮其與投資組合公司預期的協同效應是否已經消失。



儘管股價表現不佳，騰訊近日啟動對微信原生人工智能助手「小微」的小範圍內測，此舉獲大行看好。高盛發表研究報告稱，這是騰訊在AI發展路線圖上的重要一步，能夠充分利用微信這一超級應用程式作為入口。該行維持騰訊700元目標價及「買入」評級。



高盛指出，市場對該AI助手試點的初步反應較平淡，反映投資者對微信選擇採用自研的WeLM語言模型、而非集團旗下的混元模型存有疑問，並擔憂未來全面推出後，大規模運算推理所帶來的成本壓力。據高盛估算，額外推理成本相當於第四季預計經調整經營利潤的5%至17%，而長期收入增長潛力則取決於其現有的線上廣告市場規模。



富瑞亦維持騰訊目標價795元及「買入」評級，認為「小微」的推出標誌著騰訊在智能體對智能體(Agent-to-Agent, A2A)領域邁出重要一步，預期該功能將於今年第四季正式推出。該行並預計，未來幾個月微信AI將進一步增強，市場將關注其在推理、記憶和動態人際互動方面的進展。



*618銷售額按年僅升4%，電商股齊挫*



星圖數據公布數據顯示，2026年「618」購物節期間，綜合電商、即時零售、社區團購的全網電商累積銷售額為9340億元（人民幣．下同），同比僅增4%，增速遠不及去年的15.2%。顯示在折扣期拉長以及家庭消費趨於謹慎的背景下，這場全球最大規模之一的零售盛事的影響力已被削弱。



電商股齊挫，京東(09618)收跌4.4%，報102.8元；阿里巴巴(09988)挫3.8%，收報98.95元；美團(03690)跌3.3%，報69.6元；快手(01024)挫5%最傷。



據星圖數據，本次數據監測周期為5月13日至6月18日，同比口徑為去年同時期。綜合電商包括天貓、京東、拼多多、抖音和快手；即時零售包括美團閃購、淘寶閃購、京東秒送、盒馬、多點等；社區團購為多多買菜、興盛優選。



從平台表現來看，綜合電商銷售總額為8636億元，同比增長0.9%，天貓、京東和抖音分列前三；即時零售銷售額為627億元，同比增長112.3%，美團閃購排名第一，淘寶閃購和京東秒送分別位列二、三名；社區團購銷售額為76億元，同比下降39.6%，排名依次為多多買菜和興盛優選。



值得注意的是，近年AI加入618活動，各家平台都在瘋狂推AI深度應用，但有評論認為，對於大多數人而言，AI依然不夠智能，且過分切入購物體驗中充當「推銷員」，也會帶來一些不適應的感覺。目前AI更多的扮演一個快速達成消費的角色而已。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。