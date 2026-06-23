《行業數據》內地618全網電商銷售總額9340億元，同比增4%

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中國線上零售數據分析平台星圖數據昨日（22日）公布的數據顯示，2026年「618」購物節期間，綜合電商、即時零售、社區團購的全網電商累積銷售額為9340億元（人民幣．下同），同比增長4%，增速不及去年的15.2%。不過，《路透》根據星圖數據發布的報告計算，今年618的電商日均銷售額從去年的231億元增至252億元。



據星圖數據介紹，本次數據監測周期為5月13日至6月18日，同比口徑為去年同時期。綜合電商包括天貓、京東(09618)、拼多多、抖音和快手(01024)；即時零售包括美團閃購、淘寶閃購、京東秒送、盒馬、多點等；社區團購為多多買菜、興盛優選。



*即時零售銷售額同比增逾一倍*



從平台表現來看，綜合電商銷售總額為8636億元，同比增長0.9%，天貓、京東和抖音分列前三；即時零售銷售額為627億元，同比增長112.3%，美團閃購排名第一，淘寶閃購和京東秒送分分別位列二、三名；社區團購銷售額為76億元，同比下降39.6%，排名依次為多多買菜和興盛優選。



從品類來看，綜合電商平台的家用電器銷售額1146億元，美的(深:000527)、海爾(06690)(滬:600690)、格力(深:000651)和小米(01810)均上榜；美容護膚銷售額425億元，洗護清潔銷售額為242億元，糧油調味為201億元，香水彩妝為136億元，營養保健為153億元，休閒零食96億元，寵物食品84億元。

《經濟通通訊社23日專訊》